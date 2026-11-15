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A volta por cima de Elina Svitolina nas quadras

Tenista encerra jejum no WTA Finals, conciliando maternidade, títulos e apoio a jovens atletas ucranianos

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 nov 2026, 15h00
Tenista feminina de pele clara, cabelo castanho preso, sorrindo e comemorando com o punho cerrado, vestindo um vestido esportivo vinho e segurando uma raquete preta. Ao fundo, um painel azul com o logo branco EQT Better Never.
Elina Svitolina (Robert Prange/Getty Images)
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A volta por cima de Elina Svitolina nas quadras Priorize VEJA no Google

Após sete anos sem se classificar para o WTA Finals, o prestigiado torneio que encerra a temporada com as oito melhores tenistas do mundo, a ucraniana Elina Svitolina, 32, acaba de quebrar o jejum. Mãe de uma menina de 4 anos, ela retornou às quadras em 2023, ganhou alguns títulos importantes e regressou ao ranking global das top 10. Entre uma e outra raquetada, Elina ainda mantém um projeto de apoio a jovens atletas em meio à esticada guerra em seu país. “Fazer algo pela Ucrânia é uma motivação extra para jogar bem”, diz, engajada.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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