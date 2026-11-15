A volta por cima de Elina Svitolina nas quadras
Tenista encerra jejum no WTA Finals, conciliando maternidade, títulos e apoio a jovens atletas ucranianos
Após sete anos sem se classificar para o WTA Finals, o prestigiado torneio que encerra a temporada com as oito melhores tenistas do mundo, a ucraniana Elina Svitolina, 32, acaba de quebrar o jejum. Mãe de uma menina de 4 anos, ela retornou às quadras em 2023, ganhou alguns títulos importantes e regressou ao ranking global das top 10. Entre uma e outra raquetada, Elina ainda mantém um projeto de apoio a jovens atletas em meio à esticada guerra em seu país. “Fazer algo pela Ucrânia é uma motivação extra para jogar bem”, diz, engajada.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021