A volta por cima de Elina Svitolina nas quadras

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Após sete anos, a tenista ucraniana Elina Svitolina, mãe e de volta às quadras em 2023, quebrou o jejum e se classificou para o WTA Finals. Além de retornar ao Top 10 e conquistar títulos, ela apoia jovens atletas em seu país, encontrando na causa ucraniana uma motivação extra para brilhar.

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Após sete anos sem se classificar para o WTA Finals, o prestigiado torneio que encerra a temporada com as oito melhores tenistas do mundo, a ucraniana Elina Svitolina, 32, acaba de quebrar o jejum. Mãe de uma menina de 4 anos, ela retornou às quadras em 2023, ganhou alguns títulos importantes e regressou ao ranking global das top 10. Entre uma e outra raquetada, Elina ainda mantém um projeto de apoio a jovens atletas em meio à esticada guerra em seu país. “Fazer algo pela Ucrânia é uma motivação extra para jogar bem”, diz, engajada.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 13 de novembro de 2026, edição nº 3021

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