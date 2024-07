A volta de Kayky Brito às novelas, quase um ano após acidente

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Kayky Brito, 35 anos, começou a gravar, nesta sexta-feira, 5, sua participação na novela Família é Tudo. O ator interpreta Memo, brasileiro que Lupita (Daphne Bozaski) conheceu na Guatemala e com quem aprendeu português. O personagem, que surgirá na trama na segunda quinzena de julho, integra uma famosa gangue no país da América Central e trará preocupação para a secretária ao contar que o abuelito dela corre risco de vida depois de se envolver com os bandidos. De acordo com Memo, o avô de Lupita fez dívidas de jogo e precisa quitar o débito. Por meio de ligações, ele começa a pressionar a guatemalteca para que envie dinheiro para seu país natal de forma a salvar o avô dela da violência.

É a volta do ator às novelas, após um atropelamento que o deixou em estado grave. Na época, Bruno de Lucca, que estava com ele, foi indiciado por omissão de socorro na noite do acidente no dia 2 de setembro de 2023