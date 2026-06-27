A volta de Dan Stulbach à vilania na Globo em ‘Quem Ama Cuida’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foram duas décadas envolto em projetos variados que em nada lembravam o papel do violento Marcos, que encarou na novela Mulheres Apaixonadas e pelo qual ficou para sempre marcado. Pois Dan Stulbach, 56 anos, resolveu enfim voltar à vilania em Quem Ama Cuida, a trama global das 9, na pele de um personagem que julga o mais “complexo” da carreira. “Ele não é de todo malvadão, mas está longe de ser mocinho”, analisa ele, que envereda por terreno espinhoso ao dizer que o advogado de moral duvidosa que encarna é inspirado “no noticiário que tem saído por aí sobre o Judiciário brasileiro”. “Espero que o público não goste e não concorde com as atitudes dele”, afirma, sem adiantar as cenas dos próximos capítulos.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Luciana Azevedo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001