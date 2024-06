A vitória de Fernando Collor na Justiça contra TV Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) determinou que a TV Globo mantenha contrato de afiliação com a TV Gazeta, pertencente ao ex-presidente Fernando Collor, em Alagoas. O tribunal negou recurso da Globo que questionava liminar de primeira instância, que determinou a renovação compulsória por cinco anos entre as emissoras. A Globo ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A parceria existe desde 1975. Mas no ano passado, a emissora carioca desistiu de renovar o contrato com a TV Gazeta, destacando decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que condenou Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, em esquema no qual utilizava a TV Gazeta para receber propina. A Globo já tem um acordo verbal com a TV Asa Branca para ser a nova afiliada da emissora em Alagoas. Por outro lado, a TV Gazeta alega que, sem o aporte financeiro da Globo, não conseguiria pagar dívidas estabelecidas em seu plano de recuperação judicial e haveria demissões em massa.