A vitória de Caetano Veloso sobre espólio de Olavo de Carvalho

A Justiça do Rio de Janeiro concedeu ao cantor Caetano Veloso a penhora do dinheiro proveniente das vendas do livro de Olavo de Carvalho, morto em janeiro de 2022, para que ele possa receber o valor que ganhou no processo contra o ‘pensador’ de extrema-direita. Em 2017, Veloso entrou com uma ação por ser chamado de pedófilo pelo líder bolsonarista nas redes sociais. No mesmo ano, a Justiça concedeu liminar, decidindo pela remoção do conteúdo na internet, sob pena de multa diária de 10 mil reais, o que nunca foi feito. A dívida hoje ultrapassa os 3 milhões de reais. A 50ª Vara Cível do Rio atendeu o pedido da defesa de Caetano e determinou a penhora dos valores arrecadados pela Editora Record com a venda dos livros – pouco mais de 8 mil reais conforme informou a editora ao Estado de Minas. A decisão, do juiz Guilherme Pedrosa Lopes, afirma que enquanto não for finalizado o inventário, é de responsabilidade do espólio arcar com as dívidas contraídas por ele em vida.