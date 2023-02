A vida dos promoters que fazem história na Sapucaí

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O casal Liège Monteiro e Luiz Fernando é velho conhecido do Sambódromo. Referências no meio do carnaval há pelo menos duas décadas, eles são responsáveis pela lista de convidados do Arpoador, um dos maiores camarotes da avenida, além de fazerem parte da Grande Rio, escola que ficou em sexto lugar no carnaval deste ano. De um lado para o outro sendo abordada por famosos como Sabrina Sato e Paolla Oliveira, a dupla parece conhecer absolutamente todas as figuras carnavescas e também é bem recebida por elas.

“Carnaval é lidar com imprevistos. Temos que ter a maior organização possível para que tudo ocorra nos conformes, apesar de algo sempre sair do roteiro. Hoje as pessoas amam carnaval não só pelas escolas, mas também por todos os shows e eventos que acontecem simultaneamente”, disse Liège à VEJA.

