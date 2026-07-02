A vida discreta de Hikaru Kurosaki após sucesso internacional de ‘Jaspion’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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Hikaru Kurosaki, conhecido por interpretar o protagonista de O Fantástico Jaspion, morreu aos 64 anos. A informação foi confirmada por Masaki Sekiguchi, amigo do ator na cidade de Motobu, no Japão. A causa da morte não foi informada. Astro de uma das séries japonesas mais populares no Brasil nos anos 1980, Kurosaki começou a carreira como dublê, em clássicos como Homem-Aranha (a versão japonesa, de 1978-1979), Battle Fever J (1979-1980) e Denshi Sentai Denjiman (1980-1981).

Lançados entre 1985 e 1986, os episódios de Jaspion projetaram Kurosaki para a fama internacional, levando-o a investir inclusive na carreira musical, com o álbum The Legendary Hero. Após o fim de Jaspion e um breve retorno para a série de máfia japonesa Furikaereba yatsu ga iru (1993), Kurosaki se afastou das telas. Trabalhou como vendedor de motocicletas, administrador de lanchonete e, finalmente, instrutor de mergulho. Ele foi casado com a atriz Yoko Asuka, que conheceu durante as gravações de Choudenshi Bioman, até a morte dela em 2011.

O Fantástico Jaspion virou fenômeno no Brasil ao chegar à Rede Manchete, em 1988. Na trama, o herói enfrentava o vilão Satan Goss com a ajuda da androide Anri e do robô Daileon, combinação que marcou uma geração de fãs no país.

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