A última greve de Greta Thunberg em sua despedida da escola

A sueca Greta Thunberg, 20 anos, não poderá mais fazer as greves escolares que a projetaram como símbolo global da juventude na briga pelo meio ambiente. A razão é que ela, iniciada no ativismo aos 15, enfim se formou no ensino médio. “Me graduei hoje no colégio, o que significa que essa é a minha última paralisação”, lamentou em seu derradeiro protesto, em Estocolmo. Os estudos foram aos trancos e barrancos, já que toda sexta ela faltava à aula para agitar bandeiras, primeiro sozinha, depois com uma multidão, em frente ao Parlamento. Mas Greta não pretende se aposentar, longe disso. “A luta apenas começou”, avisa ela, que por ora não quer engatar na faculdade e seguirá ativista em tempo integral.

Publicado em VEJA de 21 de Junho de 2023, edição nº 2846