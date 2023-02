A tumultuada estreia de repórter da Globo em Brasília

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Recentemente transferido para Brasília, o repórter Pedro Figueiredo passou por um perrengue com o microfone nesta quinta-feira, 9. Enquanto falava em uma entrada ao vivo no GloboNews Mais, o fio do equipamento se soltou. Após ficar mudo, Pedro percebeu o que tinha acontecido e, quebrando o protocolo, agachou para pegar o fio de volta. Imediatamente, a apresentadora do telejornal, Julia Dualibi, chamou de volta para os estúdios, enquanto Pedro se reorganizava. Depois Julia, Pedro e o comentarista Octávio Guedes riram da situação. “O fio soltou, assim, do nada”, disse o repórter. “Achei bonitinho que você agachou, eu falei: ‘o que ele está fazendo, hein?’. Eu vi que era o fio”, reagiu a apresentadora, rindo. “Se eu continuasse falando, vocês não iam ouvir, precisava pegar rápido o cabo e religar”, afirmou Pedro, se saindo bem com a saia justa.