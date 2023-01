A troca de insultos entre Felipe Neto e filho de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O influenciador digital Felipe Neto volta a fazer ironias para provocar a família Bolsonaro. Dessa vez, a “brincadeira” foi feita sobre um dos assuntos do BBB 23 e Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em seu perfil no Twitter, Neto postou um vídeo em que compara o penteado de Renan com o de outros “personagens”: Christian, participante do BBB, Robbie Rotten, vilão da animação Lazy Town, e um rato com topete.

“Mais da metade da casa está pensando em votar no Christian. Como telespectador estou indignado. Preciso sair na defesa desse homem. Porque todo mundo sabe, o Brasil está unido com você, Christian. Todos sabem que isso é inveja, é recalque do topete. Inclusive, o mundo inteiro já está se unindo para fazer o topete invejável”, provocou o influenciador. Em seguida, disse que tem bolsonarista usando o topete, mas aparece a imagem de um rato. Por fim, destaca que “tem até rato usando o topete”, mas aparece a foto de Renan Bolsonaro: “Ih, acho que confundi as imagens”.

Renan Bolsonaro não gostou nada da comparação e respondeu a provocação nas redes sociais nesta quinta-feira, 19. “Esse Felipe Neto não aguenta dois minutos na mão. Pincher que só late atrás da grade ou de baixo da saia da mãe, na rua só anda com o rabo no meio das pernas”, escreveu o filho 04 do ex-presidente.

