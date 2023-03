A troca de ‘fogo amigo’ entre Arthur Lira e Flávio Dino

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A coluna presenciou uma amistosa troca de farpas entre o ministro da Justiça Flavio Dino e o presidente da Câmara Arthur Lira. Dino comentou sobre a recente reunião que teve com o parlamentar: “Me encontrei com o Lira, fui muito bem recebido. Mas ele não me serviu nem café. Aliás, nem água. Mas o papo foi bom mesmo assim”. Lira entrou retrucou: “Não servi, porque o senhor está de dieta”. Deram risadas na sequência.

O encontro foi promovido pelo Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da FGV Conhecimento, com a realização do seminário Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia, no Centro Cultural da Fundação Getulio Vargas, no Rio.