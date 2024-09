A troca de farpas entre Naomi Campbell e Anna Wintour

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A modelo Naomi Campbell e a editora-chefe da edição da revista Vogue nos Estados Unidos, Anna Wintour, protagonizaram um climão em um desfile de moda em Nova York, na noite desta terça-feira, 3.

Tudo começou quando Anna subiu no palco do Fashion Row Fashion Show and Style Awards, Anna para entregar um prêmio a Naomi, só que a modelo ainda não havia chegado no evento. “Sou uma pessoa muito pontual e tenho a honra de apresentar, esta noite, uma pessoa que costuma se atrasar”, disse.

Wintour deixou a cerimônia logo depois e a tarefa de entregar o prêmio à Naomi ficou com Samira Nasr, editora-chefe da Harper’s Bazaar. Naomi, então, subiu ao palco para receber a estatueta, reconheceu que estava atrasada e deu um recado para Anna. “Não foi minha escolha ter outra pessoa entregando o prêmio. Prefiro muito mais assim”, desabafou a modelo, causando um burburinho entre os presentes.

Segundo o site TMZ, Campbell chegou no horário indicado pelos produtores do desfile e Anna queria ir ao torneio de tênis US Open, onde foi fotografada depois.