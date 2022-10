A tristeza de Lula exposta durante passeata no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em passeata pelas ruas do município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio, nesta quinta-feira, 20, o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contou que está decepcionado com a derrota do Corinthians para o Flamengo durante a final da Copa do Brasil, na noite anterior. “Eu hoje estou meio triste, porque o meu time perdeu ontem a noite. Não é possível. O meu casamento é eclético. Janja é flamenguista e está feliz da vida”, brincou Lula. A partida, que ocorreu no Maracanã, terminou com a vitória do Flamengo nos pênaltis em cima do Corinthians, por 6 a 5, depois dos 90 minutos terem terminado empatados em 1 a 1.