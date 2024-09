A tremenda confusão antes do show de Ludmilla no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Primeiro grande problema no Rock in Rio, show de Ludmilla, marcado para acontecer no Palco Mundo nesta sexta-feira, 13, pode não acontecer. Única mulher a se apresentar principal palco na estreia do festival, a cantora enfrenta problemas técnicos. Isso porque a equipe técnica não está conseguindo incluir toda a cenografia pensada previamente para a performance. Alegam que a organização do festival embargou a instalação da estrutura, que teria medidas maiores do que as proporções aceitáveis.

A ideia era que o show contasse com 32 pessoas no palco, incluindo banda, parte técnica e 16 bailarinos. Seriam ainda três trocas de roupa que remetem a partes da apresentação: sol, eclipse e lua. Procurada pela coluna GENTE, a assessoria do Rock in Rio ainda não se manifestou a respeito.