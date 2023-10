A trégua entre Neymar e Bruna Biancardi após nascimento de filha

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Na tentativa de aparar ao menos publicamente as arestas, Neymar, 31 anos, e Bruna Biancardi, 29, deram uma trégua na ácida troca de farpas dos últimos tempos. O motivo eram as traições dele — em relação a uma delas, chegou até a pedir desculpas pelo “injustificável”. O tom por ora pacífico veio em um post em que posaram sorridentes exibindo a recém-nascida Mavie. “Ela chegou pra completar as nossas vidas”, dizia o texto assinado pelos dois, que assumiram namoro em abril de 2022, mas seguem separados, agora sem alianças. Jogando na Arábia Saudita, Neymar fretou um jatinho para voltar ao Brasil assim que soube do nascimento. Ainda deu tempo de prestar uma homenagem bem ao seu estilo à filha — um corte de cabelo com a letra M na lateral. Já é tradição. O primogênito, Davi Lucca, 12 anos, tem seu rosto em tamanho-família tatuado no braço direito do pai.

Publicado em VEJA de 13 de outubro de 2023, edição nº 2863