A transparência de Rita Ora no festival de Veneza

Com Hollywood em greve, o festival de cinema de Veneza viveu uma escassez de celebridades, o que direcionou o olhar dos fotógrafos do tapete vermelho para representantes da moda e do entretenimento. Nomes pouco conhecidos do público travaram uma batalha pelos cliques, apelando para os modelitos capazes de atrair maior atenção. Ganhou quem abusou da sensualidade em vestidos transparentes cheios de decotes que não primavam pela discrição. A cantora Rita Ora, 32 anos, que se apresentou na cidade, brilhou com um vestido assinado pela grife italiana Damiani, durante o baile de gala beneficente da amfAR, organização dedicada a fomentar pesquisas no combate à aids. “Ontem à noite foi um sonho. Veneza, tens o meu coração”, comemorou a britânica após passar sob os holofotes ao lado do marido, o cineasta Taika Waititi, 48.

Publicado em VEJA de 8 de setembro de 2023, edição nº 2858