A tensa polêmica que envolve ‘Vitória’, novo filme de Fernanda Montenegro

Vitória, longa-metragem estrelado por Fernanda Montenegro, Alan Rocha e grande elenco, acaba de divulgar a data de lançamento nos cinemas: dia 13 de março. Dirigido por Andrucha Waddington e produzido por ele e Breno Silveira, o filme marca o retorno de Fernanda às telas como protagonista. Antes mesmo do anúncio da data de estreia, o longa causou polêmica nas redes sociais. Baseado na história real de Joana da Paz, uma senhora de 80 anos que, em 2005, filmou o tráfico de drogas em Copacabana, no Rio de Janeiro, da janela de seu apartamento e denunciou o caso à polícia.

As críticas surgiram porque a personagem real era uma mulher negra e muitos sugeriram que outras atrizes deveriam ter sido escaladas para o papel dado à Fernanda Montenegro, branca. Porém, a identidade de Joana foi somente descoberta em 2023, quando faleceu, já com as filmagens do longa em andamento. Antes, por 17 anos, ela foi protegida pelo apelido de Vitória.

O trailer mostra a rotina de violência próximo ao apartamento de Dona Nina e seu primeiro encontro com o jornalista que mudaria sua vida, interpretado no filme por Alan Rocha. Andrucha comenta como foi a construção da personagem Vitória e o impacto da história no contexto de insegurança pública das grandes cidades.

“Minha busca foi construir essa personagem enfatizando sua humanidade com seus sonhos e fragilidades. Ela é uma personagem extraordinária, uma mulher fiel aos seus princípios e disposta a ultrapassar os limites de sua vida cotidiana para lutar pelo que acredita ser certo. Ela é testemunha de uma realidade em que a violência se impõe no seu dia a dia. Sente-se profundamente perturbada pela omissão da polícia e também pela inação dos que vivem no seu prédio. (…) Para isso, criamos um filme cru, neorrealista, onde a dura realidade se impõe em todos os aspectos da vida da nossa personagem. Interpretada por uma das maiores atrizes brasileiras de todos os tempos, Fernanda Montenegro”, afirma Andrucha.