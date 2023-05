A tendência de mulheres idosas sensualizarem em capas de revistas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atenta aos novos tempos, a célebre edição de mulheres com pouca roupa da revista Sports Illustrated vem se superando na diversidade. Uma das quatro capas deste ano exibe a americana Martha Stewart decotada e sem medo de ser feliz aos 81 anos (no ano passado, foi a musa Maye Musk, 75, a mãe de Elon). “O tempo todo me falavam ‘mostra mais isso, encolhe aquilo’. Mas as fotos foram na República Dominicana e me diverti muito”, comentou depois. Além da ótima forma, Martha protagoniza um extraordinário case de derrocada e recuperação. Uma das figuras mais conhecidas e comentadas dos Estados Unidos, rainha inconteste de programas de culinária, foi condenada pelo uso de informações privilegiadas no mercado de ações e passou cinco meses na cadeia. Saiu, reinventou-se como guru de estilo de vida, voltou a circular nas altas rodas e, além de tudo, inaugurou uma fase livre, leve e solta, que inclui cultivo de pés de maconha em casa e fotos de biquíni nas redes sociais.

Publicado em VEJA de 24 de maio de 2023, edição nº 2842