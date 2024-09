A tendência da moda que faz sucesso entre os roqueiros no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Caminhar no Rock in Rio neste domingo, 15, é impossível de não notar a grande tendência do rock que existe desde de suas raizes: homens de cabelos grandes. Inspirados em grandes ícones como o guitarrista Slash e Jonathan Davis do Korn, a turma do heavy metal não abandona a tradição do bate cabeça. Animados para assistir a banda Avenge Sevenfold, Allef de Moraes, 28, e Gabriel de Carvalho, 28, não escondem o orgulho de ter suas longas madeixas. “É libertador, porque você esta em um lugar que a galera toca umas músicas muito brabas, bater cabeça é muito bom e o cabelo ajuda pra caramba”, afirma Gabriel, que assume a skin de roqueiro com orgulho.