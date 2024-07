A temida tentação que ronda atletas na vila olímpica de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O que pode soar, aparentemente, como uma regalia para os atletas que estão concentrados na vila olímpica das Olimpíadas de Paris 2024, na verdade soa como uma tremenda ‘armadilha’. É que os refeitórios e dependências comuns do local oferecem diversos tipos de comidas próximo aos espaços de treinamento. O que inclui até fast food, como hambúrgueres e pizzas, e o maior temido dos problemas de quem deve seguir dieta à risca: sorvete. Há todo tipo de sabor em geladeiras pelos corredores da vila.

Philipe Chateaubrian, 31 anos, vai representar o Brasil no tiro esportivo, fez um vídeo nas redes sociais, mostrando o que há disponível a eles no espaço principal de alimentação: sucos, refrigerantes, batata frita, frango frito, legumes, pães, frutas, arroz… No espaço externo do refeitório, é oferecido churrasco. Há também um buffet com opções de frutas e saladas. Bem mais saudável, convenhamos. O nadador Kayky Mota, 25 anos, postou na véspera do início dos jogos, nesta sexta-feira, 26, que preferiu um prato básico – arroz, bife e legumes. As jogadoras do vôlei de quadra e as ginastas seguem dieta rigorosa. Todo cuidado é pouco quando o objetivo maior está fora dos pratos. Neste caso, a fome é por medalhas.