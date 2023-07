A técnica de Christina Oiticica de enterrar suas obras mundo afora

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Morando em Genebra desde 2008, a artista Christina Oiticica, 71 anos, cultiva o hábito bem particular de sair enterrando seus quadros por onde passa. Depois de algum tempo, os recupera e expõe em galerias mundo afora. As obras da coleção Fauna e Flora, em exibição no Palácio Biester, de Sintra, em Portugal, ficaram nove meses sob a terra de um jardim suíço. “Para mim, terra é algo sagrado, é a Imaculada Conceição, a grande mãe”, define a artista, adepta da Land Art, estética da década de 1960 simpática a intervenções da natureza. Em meio à sua pintura, detec­tam-se musgos, fungos e erosões, tudo muito natural. Casada com o escritor Paulo Coelho, Christina já plantou telas até no subsolo amazônico. “É a natureza que comanda nossas vidas, não há o que fazer para salvá-la”, arrisca-se em polêmico discurso ambiental.

Publicado em VEJA de 2 de agosto de 2023, edição nº 2852