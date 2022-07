A tática de Ivete Sangalo para chamar atenção e ser escalada para novelas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Às vésperas de estrear um novo programa global, após um hiato de treze anos sem um palco só seu na TV, Ivete Sangalo, 50, contorna as críticas que já a bombardeiam batendo firme os saltos plataforma. “Eu me acho a maior atriz do Brasil e estou esperando convites para fazer novela, enquanto me exercito no Pipoca da Ivete”, avisa, e dissipa parte do mistério que paira sobre o roteiro: num dos quadros, interpretará icônicas cenas de tramas como Gabriela e Avenida Brasil, em que surtará como a memorável Carminha. Às vezes, a vida meio que imita a arte. A um maquiador que ajeitava suas madeixas, durante a gravação, disse: “Deixa, deixa, não mexe que vai perder a continuidade”. Mais calma, explicou: “A experiência da maturidade traz uma visão de vida mais leve”.

Publicado em VEJA de 20 de julho de 2022, edição nº 2798