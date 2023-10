A tática de Donald Trump para chamar atenção, mesmo longe dos debates

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Franco favorito na disputa pela vaga de candidato à presidência pelo Partido Republicano, Donald Trump, 77 anos, esnoba os debates e, no lugar, sempre arranja um jeito de atrair os holofotes — até mesmo quando foi clicado em um debochado mugshot, foto tirada quando ele se apresentou à Justiça em um dos incontáveis casos em que está enroscado até o último fio do topete. Desta vez, o ex-presidente surpreendeu os comensais de um pub na cidade de Bettendorf, em Iowa, onde tradicionalmente se realiza a primeira rodada das primárias americanas. Com uma bandeja à mão, ele servia pizza a todos, bem confortável no papel de garçom. “Quem quer uma?”, oferecia. Depois de forrar o estômago do eleitorado, pediu votos como gorjeta. Sobre a pilha de processos, nada disse.

Publicado em VEJA de 29 de setembro de 2023, edição nº 2861