A tática de Bolsonaro para converter ‘soldados do MST’ em seus apoiadores

Para Jair Bolsonaro (PL), uma arma na mão é sinal de apoio a seu governo. Com essa lógica, ele diz que “converteu” homens do campo, antes apoiadores do Movimento dos Sem-Terra (MST), além de ter diminuído drasticamente a quantidade de multas aplicadas pelo Ibama em seu governo. O presidente assumiu, em entrevista a uma rádio gaúcha nesta terça-feira, 2, que pediu ao então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para rever a política de fiscalização na área rural:

“No governo FHC era uma invasão por dia. No nosso governo, passou a ser quatro por ano. No campo eu conversei com o (então ministro Ricardo) Salles lá atrás. ‘Sales, o pessoal tem reclamado de muita multa no campo’. Multa tem que ter? Tem. Agora quais os critérios? Nós fizemos com que o pessoal do Ibama multasse com critério. Primeiro advertisse, depois multasse. Evitamos por volta de 90% o número de multas no campo. O homem do campo vibrou com isso. Com a titulação de terras, já titulamos 370 mil lotes pelo Brasil. Esse pessoal era tudo soldado do MST. Deixaram de ser. Passaram para o outro lado da porteira, passaram a ter posse de arma de fogo. Passaram a poder usá-la em toda a sua propriedade. Um fazendeiro, até um ano e pouco atrás, só tinha arma de fogo dentro de casa. Agora ele pode montar o cavalo ou um jipe e rodar o perímetro toda da sua propriedade rural armado. É a forma como nós tratamos o homem do campo”.