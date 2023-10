A tática da Globo para tentar salvar ‘Fuzuê’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 11 out 2023, 00h31 - Publicado em 12 out 2023, 07h00

Por Giovanna Fraguito Atualizado em 11 out 2023, 00h31 - Publicado em 12 out 2023, 07h00

Fuzuê, atual novela das sete da Globo, apresenta uma média atualmente de 20,6 pontos na Grande São Paulo. Essa audiência é menor que a de Cara e Coragem (2022), antecessora de Vai na Fé, que mesmo indicada ao Emmy Internacional, teve baixa repercussão. Por esse motivo, a emissora vai começar na próxima semana uma forte campanha de relançamento da produção.

A primeira medida é a veiculação ao longo da programação de chamadas explicativas sobre os protagonistas da história, apresentando-os aos espectadores. Nicolas Prattes, Giovanna Cordeiro e Marina Ruy Barbosa já foram convocados. Outra estratégia é dar mais visibilidade aos atores, com entrevistas e participações especiais em programas da emissora. No sábado, 7, Ary Fontoura e Olívia Araújo já participaram do É de Casa. Por fim, a edição focará em personagens que foram bem avaliados no grupo de pesquisa da trama, que foi antecipado, e novos personagens devem ser adicionados para gerar movimento ao folhetim – como a atriz Talita Younan, que será uma cantora sertaneja que rivaliza com Jefinho Sem Vergonha (Micael Borges).