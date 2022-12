A surpresa ‘ruidosa’ que Janja quer fazer na posse de Lula

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Janja está a todo vapor com os preparativos do cerimonial do dia 1º de janeiro, quando Lula (PT) toma posse. É ela quem articula os shows de vários artistas em dois palcos armados para a ocasião em Brasília. O evento já vem sendo chamado extraoficialmente de “Lulapalooza”. Nomes como Daniela Mercury, Chico César, Ludmilla e Pablo Vittar já são dados como certos na apresentação, que deve ocorrer no final da tarde, após a cerimônia oficial de posse. Como a coluna já noticiou, a socióloga escolheu a dedo dos apresentadores: Paulo Vieira e Titi Müller. Mas uma ideia de Janja, em particular, tem causado calafrios na equipe de transição. A futura primeira-dama quer porque quer subir ao palco e cantar com alguns dos convidados. Exatamente como fez nos comícios ao lado de Lula durante a campanha eleitoral. Surge aí um problema difícil de contornar: o que Janja tem de simpática tem de desafinada.