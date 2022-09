A surpreendente forma como Iza chamou atenção do Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Foi a amizade entre Iza e Paulo Gustavo que encurtou caminho para que a cantora carioca conseguisse se aproximar do diretor artístico Zé Ricardo, responsável pela curadoria do Palco Sunset. Sem avisar que haveria uma surpresa, o humorista (morto em maio de 2021, uma das vítimas da Covid-19) preparou um show da artista em seu aniversário para mostrar o talento da amiga a Zé Ricardo. “Inicialmente estranhei, porque ele me perguntava o tempo todo a hora exata que eu chegaria na sua casa para a festa”, recorda o diretor.

Zé Ricardo foi recepcionado com as luzes do apartamento apagadas. De repente, Iza surgiu com um incrível figurino, descendo as escadas e cantando Beyoncé. Zé Ricardo ficou maravilhado com a performance da cantora e quis saber: “Mas ela tem repertório próprio?”, disse, já imaginando em levá-la para o Rock in Rio em 2019.

Depois disso, Iza estourou nas paradas de sucesso, conquistou uma legião de fãs ao se apresentar no Sunset e agora, em 2022, é uma das grandes estrelas no Palco Mundo, abrindo a noite de domingo, 4.

