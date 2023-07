A superação da filha de atores da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tereza, filha recém-nascida de Thaila Ayala e Renato Góes, de apenas 2 meses de idade, passou por uma cirurgia no coração no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O ator relatou o momento de superação no Instagram, nesta quinta-feira, 6. “Tereza e seus heróis. Minha filha tem um novo coração. Gratidão eterna. Tetê renasceu”, desabafou Renato. Thaila comentou na publicação: “Nossa eterna gratidão a todos”. Os dois também são pais de Francisco, de 1 ano.

A atriz, por sua vez, fez um longo relato da segunda gravidez nesta tarde. Ela relatou que após ter uma crise de pânico ao descobrir que estava grávida, teve uma gestação aparentemente normal, mas aos quatro meses descobriu que o percentil – a “nota do bebê” – tinha caído e nunca subiu ao nível esperado. “E ele [o médico] achou uma parte do coração da menina, que já deveria estar fechado dentro do meu útero e não estava”, relata em um trecho. Tereza foi diagnosticada com Comunicação Interventricular (CIV), um tipo de cardiopatia congênita ainda no útero e precisou ser operada.

