No primeiro dia de desfiles do Grupo Especial da Sapucaí neste domingo, 19, Humberto Carrão já apontou a torcida pela Mangueira. Ele também se disse ansioso pelo desfile da Grande Rio, com homenagem a Zeca Pagodinho. “Estou louco para ver a Mangueira e a Grande Rio, com o Zeca, que acabou de entrar”. O ator curte o primeiro carnaval solteiro depois de um casamento de dez anos com Chandelly Braz.