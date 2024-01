A Sociedade da Neve: sobreviventes curtem fama longe das redes sociais

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Fernando Parrado compartilhou recentemente uma foto junto aos amigos, todos devidamente vestidos de smoking, no Festival de cinema de Veneza. Em outra imagem, está com o tricampeão mundial Jackie Stewart em Las Vegas para assistir a uma disputa de Fórmula 1. Palestrante motivacional – tal como os demais amigos – Parrado é o que mais viaja pelo mundo aproveitando cada momento de lazer. Tem 22 mil seguidores no instagram. Sua vida e a dos companheiros foi relatada mais uma vez, agora no sucesso da Netflix A sociedade da Neve.

A produção do diretor J.A. Bayona é baseada em uma história real: o acidente aéreo que aconteceu em 1972 e deixou apenas 16 de 45 tripulantes vivos nos Andes. Mas apesar de toda essa fama repentina, os reais sobreviventes do acidente não tiveram suas contas digitais turbinadas, ao contrário do fenômeno contemporâneo de se ver refletivo no meio online o sucesso do mundo real – conforme constatou a coluna em um breve levantamento.

Com 17,5 mil seguidores, o cardiologista infantil Roberto Canessa não é assíduo frequentador das redes sociais, postando apenas esporadicamente sobre seu trabalho e congressos. Gustavo Zerbino, assim como Canessa, jogou na Seleção Nacional de Rugyb e presidiu a Unión de Rugby del Uruguay (URU). Nas redes, prefere postar apenas imagens ao lado de familiares. Tem menos de 9 mil seguidores no instagram. Menos seguidores tem Antonio Vizintin, com parcos 1200 seguidores. O publicitário Carlos Páez Rodríguez, o advogado Alfredo Delgado, o agrônomo Daniel Fernández, o agropecuarista Roberto François, José Pedro Algorta, Ramón Sabella, Rafael Echavarren, o arquiteto Eduardo Strauch e seu primo, o fazendeiro Adolfo Strauch ignoram a fama nas redes sociais. Álvaro Mangino e o engenheiro industrial Roy Harley têm suas contas fechadas; o primeiro com 215 seguidores e o segundo mantendo apenas 67.