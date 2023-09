A situação embaraçosa de Jade Picon no The Town

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Jade Picon chegou sozinha e com cara de poucos amigos na área vip do The Town no final da tarde desta quinta-feira, 7. Sem querer conversar com a imprensa, entrou direto para o espaço destinado aos famosos dentro da área vip. A atriz e ex-BBB só não esperava que fosse encontrar lá o seu ex-affair, o atleta Paulo André, também conhecido como PA. Visivelmente constrangida, ela tirou fotos com alguns amigos, até ser cumprimentada por ele, que puxou papo e tentou investir na sua “amiga”. Diante dos olhares curiosos ao redor, Jade se desvencilhou e foi fazer suas selfies, tendo a multidão ao fundo.

