A ‘singela’ indenização que Chico Buarque pede contra Flávio Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 12 out 2022, 15h43 - Publicado em 12 out 2022, 15h30

Por Valmir Moratelli Atualizado em 12 out 2022, 15h43 - Publicado em 12 out 2022, 15h30

Chico Buarque pede na Justiça do Rio de Janeiro a reparação de 48 000 reais por danos a sua honra e imagem em ação contra o senador Flávio Bolsonaro. O cantor alega que imagens do seu disco Chico Buarque de Hollanda, de 1966, foram indevidamente usadas em uma montagem pelo político. A capa do disco é usada como meme para identificar uma pessoa feliz e uma pessoa triste. Na montagem, Flávio fez uma publicação em seu perfil no Instagram para atacar quem vota em Lula (PT). O caso está no 6º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital Lagoa. Aliás, uma curiosidade: O meme em questão foi o mesmo que o próprio Chico usou para estrear nas redes sociais.