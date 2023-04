A série sobre polarização e intolerância na qual a Globo aposta alto

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Os Outros, série do Globoplay, teve imagens exibidas ao público pela primeira vez no Rio2C, há duas semanas. A obra, que estreia ainda este ano, foi criada por Lucas Paraizo, autor de Sob Pressão, com colaboração de Fernanda Torres, e dirigida por Luisa Lima, que assina Onde Está Meu Coração. No elenco, Adriana Esteves, Milhem Cortaz, Maeve Jinkings, Drica Moraes, Eduardo Sterblitch, Kênia Bárbara e Gi Fernandes, entre outros.

Segundo Paraizo, a produção traz uma discussão sobre intolerância e dificuldade de diálogo na sociedade atual – bem no contexto de polarização política que o país ainda atravessa. “Eu acredito muito que quanto mais a gente dialoga, mais conseguimos isso. A história começa da premissa que é o seguinte: o que acontece quando todo mundo acha que tem razão? E a partir daí a gente propõe soluções”, declarou em conversa com a imprensa.

A história retrata o conflito de duas famílias diferentes em um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do |Rio. Por um desentendimento de adolescentes, gera uma espiral de violência entre todos. “A Barra da Tijuca foi escolhida como esse projeto de uma vida feliz, ideal, que é muito vendida para a classe média. Esse é um traço que nos levou a Zona Oeste. Também pela organização de vida em condomínio… E sem apontar o dedo, a intolerância não está só no outro. A gente não quer polarizar”, disse Luisa.