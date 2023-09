A série brasileira que está se tornando hit global

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Cangaço Novo, série brasileira lançada no dia 18 de agosto no Amazon Prime Video, tem liderado os rankings da plataforma no mundo, em especial em países do continente africano. A produção, dirigida por Fábio Mendonça e Aly Muritiba, retrata a violência no sertão do Ceará ao acompanhar uma gangue de ladrões de banco que domina pequenas cidades do estado.

Como comemorou a atriz Alice Carvalho, que vive Dinorah na série, a produção já entrou para o Top 10 das séries mais assistidas do serviço de streaming em 49 países, incluindo o Brasil. Desses, 24 estão localizados na África, 13 na América Latina e nove na Ásia. Na América do Norte, só o Canadá integra a lista, enquanto Portugal foi o país que mais consumiu a série na Europa. Papua-Nova Guiné representa a Oceania. Os dados foram compilados pelo site FlixPatrol.

