A saia justa prevista para o último ato da campanha de Lula

O último ato da campanha de Lula (PT) promete ser uma grande reunião com artistas de diferentes estilos e gerações. Gilberto Gil, Caetano Veloso, Anitta, Kondzilla, Ludmilla, Pablo Vittar, entre vários outros, devem participar da festa com direito a transmissão pela internet. Ter Ludmilla e Anitta no mesmo evento, aliás, já é um feito e tanto – visto que as duas não se falam, e andaram se estranhando recentemente após o Rock in Rio. Janja, uma das organizadoras, vem dando detalhes nas redes sociais sobre o que chamou de “Brasil da esperança”. O encontro na próxima segunda-feira, 26, será no Memorial da América Latina, em São Paulo, a partir das 17h.