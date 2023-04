A roupagem moderna que Pedro Bial dará ao novo ‘Linha Direta’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Antenado com os podcasts de narração policial que têm feito sucesso no país, Pedro Bial estreia o novo Linha Direta, na Globo, em maio. O programa televisivo foi sucesso nos anos 1990 mostrando a investigação de crimes reais. O jornalista deu mais detalhes da produção:

“A gente está dando uma renovada, uma modernizada no programa, na linguagem. O mundo mudou muito. Hoje, não tem uma cidade grande que tenha um ponto cego. Tudo tem câmera de segurança, registrando tudo que acontece, as pessoas estão com os seus celulares filmando tudo. Tudo isso vai ser incorporado a essa nova versão do Linha Direta. E vai ser disponível também em podcast, um formato que a Globo acredita e investe muito”, adiantou.