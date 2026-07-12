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A rotina fitness da influencer-vovó, de 65 anos: crossfit e calistenia

Sônia Maria da Silva Tissiani acorda cedo e encara treinos de crossfit, boxe e natação

Por Giovanna Fraguito 12 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 15h56
Sônia Maria Da Silva Tissiani
 (Reprodução/Instagram)
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O dia de Sônia Maria da Silva Tissiani (@stissiani), 65, começa cedo. Às 4h30, levanta, toma banho e escolhe cuidadosamente o look fitness que vai acompanhá-la. Depois do pré-treino e dos suplementos, segue para a academia. No carro, liga música e transforma o caminho em pista de dança. O destino, porém, exige fôlego: entre barras, pesos e movimentos de alta intensidade, a influenciadora encara mais uma sessão de crossfit e registra parte do treino para os mais de 590 mil seguidores no Instagram. “Não pode faltar pelo menos uma atividade física por dia”, conta à coluna GENTE.

A agenda exige disposição. Às segundas-feiras, Sônia faz crossfit às 6h e natação às 19h. Na terça-feira, começa a musculação às 5h30 e encerra o dia com calistenia, às 19h. Às quartas, volta ao crossfit pela manhã e pratica boxe à noite. A quinta-feira repete a combinação de musculação e calistenia, enquanto a sexta é reservada para mais uma aula de crossfit, às 6h. Ufa…

Moradora de Campo Grande (MS), ela começou a praticar atividades físicas aos 44 anos, mas sempre gostou de esportes – acompanhava programas de ginástica pela televisão. Quando decidiu começar a treinar, não enxergou a mudança como um sacrifício. “Não tive dificuldade, porque foi uma escolha minha. Bem ao contrário: saía dos treinos muito bem”.

Mãe de dois filhos e avó de três netos, Sônia passou a inspirar seguidores de diferentes idades ao mostrar sua relação com o esporte. Os vídeos fizeram a aposentada viralizar. “Continuo fazendo as minhas atividades físicas, mas com um sentimento de responsabilidade com outras mulheres e de mostrar que, sim, é possível. Não me considero influenciadora, mas uma incentivadora”, disse.

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Apesar da exposição, Sônia afirma que nunca recebeu críticas por praticar tantas modalidades. As reações costumam ser de surpresa e admiração. Quando alguém diz que ela ficou famosa, responde com humor: “Só porque sou uma velhinha que faz atividade física? Na verdade, isso deveria ser comum, não é?”.

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