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Cultura

A rota literária por Portugal entre livros, autores e paisagens

Do Porto a Aveiro, roteiro passa por casas de escritores, livrarias históricas e cenários que inspiraram a literatura portuguesa

Por Giovanna Fraguito 18 jul 2026, 14h00 | Atualizado em 20 jul 2026, 15h24
À esquerda, fachada ornamentada da Livraria Lello & Irmão, com detalhes em relevo e letreiro. À direita, grupo de pessoas caminha por um jardim ensolarado, com gramado e árvores, em direção a um edifício avermelhado
 (Giovanna Fraguito/VEJA)
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Entre o Porto e a região central do país, uma rota literária reúne casas onde viveram alguns dos principais escritores portugueses, endereços imortalizados em suas obras e hotéis que transformaram os livros em parte da experiência de hospedagem. O trajeto, percorrido pela coluna GENTE, começa no Porto, segue pelo Vale do Douro e termina entre Viseu, Santar e Aveiro.

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A primeira parada é a Casa Andresen, instalada no Jardim Botânico do Porto. O imóvel pertenceu à família de Sophia de Mello Breyner Andresen, uma das mais importantes poetas portuguesas do século XX, e ajuda a aproximar o visitante do universo afetivo presente em sua produção. No centro histórico, o passeio continua por locais como a antiga Cadeia da Relação, onde Camilo Castelo Branco esteve preso, e o Majestic Café, tradicional ponto de encontro de escritores, artistas e intelectuais.

Ainda no Porto, a Livraria Lello é a parada mais conhecida. Com sua escadaria sinuosa, vitrais e estantes de madeira, o endereço se tornou uma das livrarias mais fotografadas do mundo e ganhou uma ligação recente com Dua Lipa, 30. A cantora britânica inaugurou no local, em junho de 2026, a Biblioteca Manifesto, uma coleção permanente criada em parceria com seu clube de leitura, o Service95 Book Club. O acervo reúne cem títulos, muitos deles censurados ou contestados, organizados em torno de temas como poder, controle, voz e memória.

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A viagem segue para Vila Nova de Famalicão, onde está a Casa de Camilo. Transformada em museu, a residência preserva objetos, livros e espaços ligados à vida de Camilo Castelo Branco, autor de Amor de Perdição. Em Baião, outra casa converte literatura em destino: a Fundação Eça de Queiroz, instalada na Casa de Tormes, cenário associado ao romance A Cidade e as Serras.

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Em Sabrosa, a Casa Miguel Torga apresenta a trajetória de Miguel Torga, médico e escritor que fez da paisagem de Trás-os-Montes uma presença constante em sua obra. O circuito pelo norte inclui ainda Guimarães, com o Castelo e o Paço dos Duques, e Vila Real, onde a visita à Casa de Mateus acrescenta ao percurso uma das mais conhecidas construções barrocas de Portugal.

Já no Centro de Portugal, Viseu combina patrimônio histórico, jardins e vinhos do Dão. O passeio pelo centro antigo passa pela Praça da Catedral, pela Sé, pela Igreja da Misericórdia e pelo Museu Nacional Grão Vasco. A cidade também serve como ponto de partida para Santar, vila aristocrática cercada por jardins históricos e vinhedos. No Valverde Santar Hotel & Spa, instalado em uma casa senhorial do século XVII, uma biblioteca com mais de 600 livros pertencentes a Duarte Pio de Bragança reforça a ligação entre a hospedagem e o universo literário.

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A etapa final é Aveiro, descrita por José Saramago por sua relação quase orgânica com a ria. Além dos tradicionais passeios de moliceiro, a cidade reúne edifícios de Arte Nova, confeitarias de ovos-moles e um hotel inteiramente inspirado em Eça de Queiroz. Instalado em um palacete do século XVIII, o MS Collection Palacete de Valdemouro tem quartos temáticos e referências à vida e à obra do autor.

Três imagens verticais: vista panorâmica da cidade do Porto com o rio Douro, rua com edifícios históricos e carros, e uma biblioteca antiga com estantes de madeira cheias de livros e uma escrivaninha
Rota literária por Portugal (Giovanna Fraguito/VEJA)
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