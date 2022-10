A rivalidade política que contaminou ‘Travessia’ e ‘Todas as Flores’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 28 out 2022, 07h07 - Publicado em 28 out 2022, 07h01

Por Valmir Moratelli Atualizado em 28 out 2022, 07h07 - Publicado em 28 out 2022, 07h01

O clima entre Glória Perez e João Emanuel Carneiro não anda nada bom, como já foi noticiado pela coluna. O sucesso de Todas as Flores no Globoplay e o fracasso de audiência de Travessia nestas primeiras semanas têm ajudado a azedar a relação entre os novelistas. Mas não é só isso o que se comenta nos bastidores dos estúdios da TV Globo. As duas novelas também ilustram um pouco da polarização política entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL).

Se a trama de Glória tem o bolsonarista Humberto Martins, a de João tem outro Humberto, o Carrão, declaradamente petista. Na primeira, a verborrágica Cássia Kis anda soltando impropérios difíceis de se aceitar calado – com direito até a mensagens fakes. Na segunda, Regina Casé sai em defesa do ex-presidente Lula, no estilo “paz e amor”.

O set em Travessia é bem dividido – poucos interagem mais do que “bom dia, boa tarde” com os parcos atores que declararam voto em Bolsonaro. Já o set de Todas as flores, a julgar pelo clima da recente festa realizada, é de total harmonia e confiança na eleição de domingo. A piada que se ouve é: “Cada um tem o Humberto que merece”. Seja lá o que isso quer dizer…