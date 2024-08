A ríspida recusa de Angelina Jolie em comentar divórcio de Brad Pitt

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Angelina Jolie, 49, se recusou a falar sobre Brad Pitt, 60, a quem foi casada por doze anos, durante uma entrevista recente ao The Hollywood Reporter. Ao ser questionada sobre o seu processo de divórcio, a atriz traçou limites firmes sobre tópicos que pudessem envolver o nome do ex-marido. “Anos atrás, em Hollywood, você poderia ter esse processo privado confuso, e o trabalho falava. Agora, o relacionamento do público é diferente. Tento me acostumar com o que compartilhar”, afirmou.

A artista se separou em 2016 e, oito anos depois, o divórcio ainda está em andamento. Jolie, que ainda vive em Los Angeles, disse que pretende se mudar assim que seus filhos mais novos completarem 18 anos – os gêmeos Vivienne e Knox têm 16 anos. “Cresci nesta cidade. Quando você tem uma família grande, quer que eles tenham privacidade, paz, segurança. Agora tenho uma casa para criar meus filhos, mas às vezes aquela humanidade que encontrei em todo o mundo não é a mesma com a qual cresci aqui”, disse, acrescentando que assim que se mudar, passará um tempo no Camboja.