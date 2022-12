A revolta dos golpistas com a ‘apatia’ de Jair Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Ainda em vigília por um golpe, desde o fim do segundo turno, uma parcela dos apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstra irritação pela “falta de atitude” do mandatário. Ele, que tem aparecido pouco e se manifestado menos ainda, não está incentivando claramente, mas deixa enigmas em suas publicações. No entanto, com o esvaziamento da tentativa de uma possibilidade de golpe, apoiadores lotaram os perfis do chefe do Executivo de mensagens cobrando atitudes anti-democráticas desde a tarde desta segunda-feira, 12. “Seu povo está aflito e depois de ontem não dá mais pra ficar em silêncio. São mais de 40 dias gritando por socorro”, escreveu uma golpista.

Meu amigo mude de operadora, essa ligação já tem quase 4 anos e não se completa. — 🇧🇷 Dinho 🇧🇷 (@Observatrio20) December 13, 2022

A minha também. Não é tempo para charadinhas, o país está um caos. Começo a achar que essas aparições em silêncio do Presidente são despedidas do povo, pois ele sabe que não tem mais jeito. — Lis Gagno (@LisGagno) December 13, 2022

Minha paciência acabou para esses joguinhos. — Sandra 22 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 (@Sandrap1965) December 13, 2022