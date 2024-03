A revolta de moradores do Mato Grosso do Sul com Murilo Benício

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Murilo Benício anda sendo bastante criticado pelos moradores do Mato Grosso do Sul, após dar declarações a um podcast sobre suas impressões – e perrengues – ao gravar a novela Pantanal, da TV Globo, com o vilão Tenório ao longo de 2022.

“Achei que era furada. Fiz por um acaso. Por que eu sou displicente, se eu tivesse lido, não teria feito. Ia começar a fazer Pantanal. A gente pega um avião e vai para Campo Grande. Fez escala em São Paulo. Eu já fiquei meio chateado. Falei assim: ‘porr*, por que não foi direto pra Campo Grande? Que saco!’. “Tudo bem, fomos para Campo Grande. Quando a gente chegou, tinha um cara numa picape e eu falei: ‘E aí, meia horinha, 40 minutos até a fazenda?’. Ele ficou branco. Eram oito horas! Se eu soubesse disso… e aí a gente foi… uma hora e meia, com ódio, e ainda esperando sete horas. Aí você entra na estrada de terra. Aí fica mais num sei quanto tempo assim ó [pulando pelas estradas]… Para você acessar tal fazenda, você entra por dentro de várias fazendas. Passa uma porteira, fecha a porteira, abre a outra, passa… O motorista descia, abria a porteira, passava, voltava, descia, abria a porteira. Aí chegou a quarta porteira eu falei ‘Deixa que eu dirijo’. Eu já estava com ódio daquele negócio. Falei: ‘Abre essa porr* dessa porteira e vamos embora’. Mas eu cheguei com um arrependimento que eu falei assim: ‘Errei a novela’”.

As declarações de Murilo revoltaram os sul-mato-grossenses. Há uma enxurrada de críticas ao ator nas redes. Coisas como: “Esses globais são frescos demais”, disse um. “O tal do guri de condomínio aí”, postou outro. Xii…