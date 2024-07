A reviravolta de Maisa Silva após aposentadoria de Silvio Santos

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A imagem de Maisa Silva dando pitacos e foras ao vivo e em cores em Silvio Santos, ainda pequena, a fizeram conhecida na ala mirim da TV brasileira. Agora, aos 22, tomou decisão que não foi tão fácil para quem passou a existência profissional em um único lugar. “Mas senti que era a hora de novos voos e resolvi mudar”, explica Maisa, cuja decisão foi facilitada pela saída do dono do SBT, de 93 anos, do dia a dia da emissora. E assim ela desaguou na próxima novela das 6 da Globo, Garota do Momento, na qual foi escalada para um papel que Larissa Manoela, também estrela precoce e ex-SBT, não quis, já que vai fazer série na Net­flix. “Não tem nenhuma saia justa aí. Larissa não é minha rival e até me deu conselhos”, garante a atriz, toda madura.

Publicado em VEJA de 5 de julho de 2024, edição nº 2900