A revanche dada por Luísa Sonza após seu complicado ano

Na montanha-russa dos amores, a cantora Luísa Sonza, 25 anos, cresceu e apareceu como nunca. No começo do segundo semestre, a faixa brasileira mais reproduzida em aplicativos de música foi Chico, que compôs para quem acreditava ser o homem de sua vida, o youtuber Chico Moedas, 27. Olhando apaixonada para o então namorado, se apresentou em vários palcos, incluindo o principal do The Town, em São Paulo. Não demorou um mês e Luísa surgiu aos prantos no Mais Você, de Ana Maria Braga, contando que foi traída no “banheiro sujo” de um bar carioca. “Meu amor, infelizmente você mexeu com a mulher errada”, dizia sua carta para o ex, lida em rede nacional. A revanche está em Se Eu Fosse Luísa Sonza, documentário que acaba de lançar na Netflix. “Conta sobre a minha vida, mostra tudo”, garante, desafiadora.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2023, edição nº 2873