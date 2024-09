A reunião da cultura em inauguração de Lula no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de visitar o Manto Tupinambá, que retornou ao Brasil após três séculos, no Museu Nacional, em São Cristóvão, no Rio, o presidente Lula (PT) se reuniu com a classe artística na cerimônia de reinauguração do centro cultural Armazém da Utopia, na zona pontuária da cidade, nesta quinta-feira, 12. O espaço, conhecido por sediar grandes festas e eventos, passou por uma reforma nos últimso 15 meses, que totalizou 36 milhões de reais em investimentos. O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) foi responsável por 12 milhões de reais (cerca de 33% do total), enquanto o resto do valor teve origem em patrocínios de empresas e instituições como a Shell e o Instituto Cultural Vale.

Em sua nova fase, na qual se configura como um moderno espaço multiuso, o Armazém da Utopia passa a contar com algumas novidades, incluindo um café e restaurante com vista para a Baía de Guanabara. Ele será administrado pela Companhia Ensaio Aberto, que desde 2010 ocupa a área, promovendo peças de teatro e abrigando uma infinidade de eventos. A modernização do espaço também deve consolidar o grupo como referência para a formação de uma rede de companhias de artes cênicas com trabalho continuado. Entre as entregas previstas no projeto, por exemplo, está a recepção de cinco grupos teatrais visitantes (ou residentes) em dois anos.

“Fico feliz por estarmos inaugurando o extraordinário Armazém da Utopia. Tudo isso que está acontecendo no Brasil é porque conseguimos conquistar de volta uma palavra que precisamos aprender a dar muito valor: a democracia. Porque a cultura é uma das formas de você fazer com que 203 milhões de brasileiros e brasileiras se manifestem da forma que são, da forma que querem, para que a gente possa compreender o comportamento da sociedade brasileira e o resultado do povo que nós somos”, afirmou Lula.