A retratação de Regina Duarte após indenização à filha de Leila Diniz

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Regina Duarte publicou nesta segunda-feira, 15, uma retratação após ser processada por Janaina Diniz Guerra, filha da atriz Leila Diniz, que morreu em 1972. A ação foi movida após a artista publicar uma foto de Leila em um contexto de defesa da ditadura civil-militar no Brasil. Keyla Blank, juíza responsável pelo caso, julgou procedente parte do pedido e determinou a exclusão da publicação, o pagamento de uma indenização de 30 mil reais (com correção monetária) e uma retração nas redes sociais.

“Preciso partilhar com vocês a condenação que sofri em 07 de março de 2024, pelo Juizado de Pequenas Causas do Foro do Rio de Janeiro. Retrato-me aqui agora, em consequência de uma publicação que fiz no Instagram. O vídeo incluía a emblemática foto em que aparece minha amiga Leila Diniz, uma das mais queridas atrizes deste país, que nos deixou aos 27 anos em 14 de junho de 1972. Eu era sua fã e amiga! Ao publicar em 23 de dezembro de 2022, a matéria/vídeo , que incluía , entre outras, uma foto de domínio público já amplamente divulgada em jornais, livros e internet, eu pensava estar ressaltando o valor e a força da mulher, através daquele grupo de atrizes que eu amava, respeitava e eram para mim um exemplo: lutavam por seu direitos democráticos e liberdade de expressão. O que fiz foi na maior boa fé. Jamais imaginei que alguém pudesse interpretar meu post de forma diferente ou sentir-se prejudicado. Apaguei o vídeo em 10 de março de 2024 e hoje, aqui e agora, penitencio-me por ter usado uma imagem captada em 1968 referindo-se, no vídeo, a um movimento das brasileiras em 1964”, escreveu Regina Duarte.