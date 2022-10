A resposta de Rei Charles a atrevida pergunta de uma criança

Rei Charles saiu de East London nesta terça-feira, 18 com a rainha Camilla para visitar o Projeto Walthamstow, organização que promove a inclusão social de jovens. Enquanto caminhava, ele conversou com crianças locais da Escola Primária Barn Croft, que agitavam bandeiras do Reino Unido. Em certo momento, o rei perguntou à elas sobre as próximas férias. Foi quando um aluno lhe questionou: “Quantos anos você tem, rei Charles?”. O monarca levou um susto: “Você pode ter um palpite, você pode ter um palpite”, disse ele, com uma risada sem graça, sem continuar a conversa.

A resposta que o aluno não conseguiu: Charles comemorará seu 74º aniversário no próximo mês.

First joint engagement for the King and Queen Consort in London with a visit to youth organisation @ProjectZeroWF1 King Charles keen to have a quick chat with primary school children about school lunches and school holidays on the way in pic.twitter.com/6fWx0iXV7P

— Rhiannon Mills (@SkyRhiannon) October 18, 2022