A resposta de Michelle para Janja sobre o estado do Palácio da Alvorada

Após as declarações de Janja, primeira dama do Brasil, de que o Palácio da Alvorada se encontrava em situação alarmante de preservação, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro decidiu sair em defesa do marido, Jair Bolsonaro (PL). No domingo, 8, ela usou as redes sociais para justificar as críticas feitas pela socióloga e mulher de Lula (PT). “Durante o mandato do meu marido, preservamos o Palácio da Alvorada, respeitando a estrutura que é patrimônio tombado e também o dinheiro do povo brasileiro”, escreveu no Instagram. O assunto parece ter incomodado Michelle, já que postou mais imagens, vídeos e textos, tentando se desvincular das comprovações de “maus tratos” ao Palácio. Ela chegou mesmo a discorrer sobre uma infiltração no teto do local. Os problemas identificados nas instalações são gravíssimos, mesmo com a destruição provocada pelos atos golpistas deste final de semana.