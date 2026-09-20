A resposta de Luisa Arraes a críticas por viver Cássia Eller nos cinemas

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Embalada por uma série de trabalhos no cinema, Luisa Arraes, 33, acaba de estrear “Muito Prazer” e já emenda as gravações de “Cássia — O Filme”, onde vive Cássia Eller. A escalação da atriz para o papel da cantora gerou polêmica nas redes, mas ela garante estar focada em não decepcionar o público.

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Embalada por uma sequência de trabalhos no cinema, Luisa Arraes, 33 anos, migrou dos exercícios no pole dance às aulas de violão. Ela acaba de estrear a comédia Muito Prazer, de Jorge Furtado, na qual interpreta a ex-funcionária de um motel que passa a morar escondida ali. Nem descansou e já emendou nas gravações de Cássia — O Filme, no qual vive a rebelde Cássia Eller. Os fãs, aliás, não gostaram nada da escalação, por não ver em Luisa qualquer semelhança com o estilo da cantora. E assim a atriz virou o alvo da vez nas redes. “A internet é terra de ninguém, mas a gente vai trabalhando, seguindo em frente”, diz ela, que tem se esmerado no set para não decepcionar. Encarar o pole dance foi bem mais fácil.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 18 de setembro de 2026, edição nº 3013