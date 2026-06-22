A resposta de Larissa Manoela aos rumores de que está grávida
Especulações surgiram após foto da atriz com marido, André Luiz Frambach
A atriz Larissa Manoela reagiu aos rumores de que estaria grávida. Em uma publicação no X, ela criticou a onda de comentários sobre seu corpo.
“Notaram que todo post que faço agora tem alguém comentando ‘nossa olha a barriguinha’. Gente, é só uma barriga normal, vamos normalizar? Eu não tenho barriga negativa. Vocês querem me ver grávida a qualquer custo”, disparou Larissa, indignada com as especulações.
(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)
As teorias começaram após a artista publicar uma foto na qual o marido, André Luiz Frambach, aparece com a mão apoiada em sua barriga.